Экс-игрок сборной Франции Мавуба завершил футбольную карьеру

В конце августа текущего года 34-летний французский игрок расторг соглашение с пражской «Спартой».

«Моя карьера завершилась, но не моя жизнь», — написал Мавуба на странице в «Твиттере».

Мавуба выступал в составе таких клубов, как «Бордо», «Вильярреал», «Лилль» и пражская «Спарта». Вместе с «Лиллем» французский полузащитник становился чемпионом Франции, а также выигрывал Кубок страны в сезоне-2010/11. Также Мавуба играл за национальную сборную Францию, в которой провёл 13 матчей, а также представлял молодёжную команду страны, сыграв 20 матчей и став автором одного забитого мяча.