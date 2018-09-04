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Экс-игрок сборной Франции Мавуба завершил футбольную карьеру
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Экс-игрок сборной Франции Мавуба завершил футбольную карьеру 

Чемпионат.com + ещё 2 48 минут назад
В конце августа текущего года 34-летний французский игрок расторг соглашение с пражской «Спартой».
«Моя карьера завершилась, но не моя жизнь», — написал Мавуба на странице в «Твиттере».
Мавуба выступал в составе таких клубов, как «Бордо», «Вильярреал», «Лилль» и пражская «Спарта». Вместе с «Лиллем» французский полузащитник становился чемпионом Франции, а также выигрывал Кубок страны в сезоне-2010/11. Также Мавуба играл за национальную сборную Францию, в которой провёл 13 матчей, а также представлял молодёжную команду страны, сыграв 20 матчей и став автором одного забитого мяча.
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