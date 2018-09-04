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Российские клубы могут провести выставочные матчи в Катаре перед ЧМ-2022
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Российские клубы могут провести выставочные матчи в Катаре перед ЧМ-2022 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» сообщил, что в будущем Суперкубок России может быть разыгран за пределами страны. Также он отметил, что Катар предложил провести в стране выставочные матчи с участием российских команд.
— Испания задает моду в футболе. Обсуждалась ли ситуация, когда в ла лиге предложили проводить матчи за пределами страны?
— Около 23 клубов в Испании поддержали эту идею. В основном, это маленькие команды. Мы считаем, что выставочные матчи можем проводить — не текущего чемпионата России, а, например, Суперкубок России. Уже есть предложение. Провели переговоры с Катаром. Обсуждали выставочные матчи в преддверии чемпионата мира-2022.
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