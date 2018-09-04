Российские клубы могут провести выставочные матчи в Катаре перед ЧМ-2022

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» сообщил, что в будущем Суперкубок России может быть разыгран за пределами страны. Также он отметил, что Катар предложил провести в стране выставочные матчи с участием российских команд.

— Испания задает моду в футболе. Обсуждалась ли ситуация, когда в ла лиге предложили проводить матчи за пределами страны?

— Около 23 клубов в Испании поддержали эту идею. В основном, это маленькие команды. Мы считаем, что выставочные матчи можем проводить — не текущего чемпионата России, а, например, Суперкубок России. Уже есть предложение. Провели переговоры с Катаром. Обсуждали выставочные матчи в преддверии чемпионата мира-2022.