Датские футболисты помирились с федерацией и вернутся в сборную

Датский футбольный союз достиг временного соглашения с ведущими игроками страны об их возвращении в ряды главной национальной сборной. Футболисты сборной Дании вернуться в тренировочный центр команды и примут участие в ближайшем матче Лиги наций против Уэльса.

Переговоры сторон по имиджевым правам будут отложены до 10 сентября, сообщает телеканал «Россия 24». Ранее Вести.Ru уже сообщали о возникшем конфликте между футболистами и федерацией по причине разногласий в вопросе имиджевых прав после чего датские игроки отказались выходить на поле в ближайших матчах.

В итоге из-за сложившейся ситуации на товарищеский поединок сборной Дании против со Словакии, который состоялся пятого сентября, были вызваны представители низших дивизионов датского чемпионата и игроки по мини-футболу.