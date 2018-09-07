Ещё
Датские футболисты помирились с федерацией и вернутся в сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Датские футболисты помирились с федерацией и вернутся в сборную 

Вести.Ru + ещё 41 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Датский футбольный союз достиг временного соглашения с ведущими игроками страны об их возвращении в ряды главной национальной сборной. Футболисты сборной Дании вернуться в тренировочный центр команды и примут участие в ближайшем матче Лиги наций против Уэльса.
Переговоры сторон по имиджевым правам будут отложены до 10 сентября, сообщает телеканал «Россия 24». Ранее Вести.Ru уже сообщали о возникшем конфликте между футболистами и федерацией по причине разногласий в вопросе имиджевых прав после чего датские игроки отказались выходить на поле в ближайших матчах.
В итоге из-за сложившейся ситуации на товарищеский поединок сборной Дании против со Словакии, который состоялся пятого сентября, были вызваны представители низших дивизионов датского чемпионата и игроки по мини-футболу.
Вести.Ru: последние новости
Лига наций. Гол Зинченко принес сборной Украины победу над чехами Снейдер попрощался со сборной Нидерландов с дивана Юные российские футболисты с победы стартовали на мемориале Гранаткина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все, конец»83
Решена судьба российского биатлона40
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой24
Мини-бикини: отдых российских гимнасток42
Третьяк и Фетисов покинули Совет директоров КХЛ1
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение