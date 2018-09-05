Сборная Словакии разгромила Данию в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Сити Арена Трнава» в словацком городе Трнава и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счёт на 11-минуте открыл словацкий нападающий Адам Немец . Полузащитник сборной Словакии Альберт Русняк укрепил преимущество хозяев поля в счёте, забив на 37-й мину встречи. В концовке матча датский хавбек Адам Фогт отправил мяч в собственные ворота.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира—2018 национальная команда Дании сумела добраться до 1/8 финала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступила будущим серебряным призёрам мундиаля из Хорватии. Сборная Словакии не смогла попасть на турнир в России.