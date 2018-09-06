За сборную Дании в матче со Словакией сыграли менеджер по продажам и студент

За сборную Дании по футболу в товарищеском матче против национальной команды Словакии в стартовом составе вышли игроки мини-футбола и несколько футболистов любительского уровня, сообщает Sport24.

Сборная Дании лишилась футболистов своего основного состава, так как игроки отказались выходить на матч из-за ситуации вокруг использования имиджевых прав. Договор между футболистами и Датской федерацией футболиста истек еще первого августа, к новому соглашению стороны до сих пор не пришли.

В итоге на товарищеский матч со Словакией вышли игроки третьего и четвертого дивизионов чемпионата Дании, а также футзалисты. С капитанской повязкой на игру вышел менеджер по продажам Кристиан Оффенберг, а правым защитником был студент Симон Воллессен.

Следующий матч датчане играют уже 9 сентября в Лиге наций против сборной Уэльса. Кто сыграет за сборную Дании в этом мачте пока не известно.

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