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За сборную Дании в матче со Словакией сыграли менеджер по продажам и студент
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За сборную Дании в матче со Словакией сыграли менеджер по продажам и студент 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
Фото: Газета.Ru
За сборную Дании по футболу в товарищеском матче против национальной команды Словакии в стартовом составе вышли игроки мини-футбола и несколько футболистов любительского уровня, сообщает Sport24.
Сборная Дании лишилась футболистов своего основного состава, так как игроки отказались выходить на матч из-за ситуации вокруг использования имиджевых прав. Договор между футболистами и Датской федерацией футболиста истек еще первого августа, к новому соглашению стороны до сих пор не пришли.
В итоге на товарищеский матч со Словакией вышли игроки третьего и четвертого дивизионов чемпионата Дании, а также футзалисты. С капитанской повязкой на игру вышел менеджер по продажам Кристиан Оффенберг, а правым защитником был студент Симон Воллессен.
Следующий матч датчане играют уже 9 сентября в Лиге наций против сборной Уэльса. Кто сыграет за сборную Дании в этом мачте пока не известно.
Ранее сообщалось, что «Бенфику» могут отстранить от еврокубков на три года из-за коррупции.
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