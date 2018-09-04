Вратарь ФК «Нижний Новгород» может сыграть в матче со сборной Хорватии

Вратарь «Нижнего Новгорода» Николай Сысуев в составе юношеской сборной России (U-20) отправился в город Чаковец.

Как сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба, 5 и 7 сентября там пройдут два товарищеских матча со сборной Хорватии.

«Нам предстоят два хороших спарринга с серьезным соперником — сборной Хорватии (U-20), которая также выступала в финальных частях юношеского чемпионата Европы и чемпионата мира, Поединки пройдут в официальные даты УЕФА . Вертикаль института сборных команд работает, необходимо, чтобы ребята, у которых есть перспектива дальнейшего роста, получали международный опыт», — рассказал тренер российской команды Михаил Галактионов

Ранее сообщалось, что двое футболистов «Нижнего Новгорода» сыграют с Сербией и Египтом.