Анзор Кавазашвили: Нужно сейчас формировать состав сборной, иначе опять повезем «стариков»

«Через два года будет чемпионат Европы, надо уже сейчас формировать состав, который будет там выступать, пора вводить молодых игроков. Иначе мы опять поедем на турнир «стариками», как это было на Евро-2012. Акинфеев — очень ответственный человек, но, когда вратарь играет так долго, он уже эти ворота и эту сетку начинает потихоньку ненавидеть. Полевые игроки этого так остро не чувствуют. Когда Черчесов стал подыскивать новых футболистов в сборную, я был убежден, что он как вратарь бросит свой взор и на других талантливых вратарей. Так и получилось, — рассказал Кавазашвили Sobesednik.ru

Напомним, матч Лиги наций против Турции и игру против Чехии сборная проведет без капитана — Игоря Акинфеева, который оказался вне состава сборной России впервые за 6 лет.

Лига наций. Как завершится матч Турция — Россия?