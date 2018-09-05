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Кто достоин заменить Акинфеева в воротах сборной здесь и сейчас?
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Кто достоин заменить Акинфеева в воротах сборной здесь и сейчас? 

Чемпионат.com + ещё 2 28 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не вошёл в состав национальной команды на предстоящие матчи с Турцией и Чехией.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто достоин заменить Акинфеева в воротах сборной здесь и сейчас?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
Напомним, что уже 7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.
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