Кто достоин заменить Акинфеева в воротах сборной здесь и сейчас?

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не вошёл в состав национальной команды на предстоящие матчи с Турцией и Чехией.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто достоин заменить Акинфеева в воротах сборной здесь и сейчас?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.