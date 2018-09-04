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Тренер «Валенсии»: «Если продолжим так пропускать, нам для побед придется забивать по три мяча за игру»
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Тренер «Валенсии»: «Если продолжим так пропускать, нам для побед придется забивать по три мяча за игру» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Валенсии» Марселино не очень доволен игрой команды в обороне. В трех турах команда пропустила пять мячей.
— Пять пропущенных мячей в трех матчах — это не соответствует нашим стандартам, — цитирует Marca Марселино. — Если продолжим в том же духе, нам для побед нужно будет забивать минимум три мяча в каждой игре. Это очень сложная задача. Мы не слишком хорошо работаем без мяча, уязвимы для контратак. Надо над этим работать. Команда должна быть крепче, чтобы не давать сопернику столько моментов.
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