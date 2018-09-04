Китаянки разгромили сборную Швейцарии на старте «Монтрё Мастерс»

Женская сборная Китая в первом туре группового этапа международного турнира в Монтрё разгромила хозяек соревнований. В квартете А также выступают волейболистки из Италии и Турции, которые сыграют между собой сегодня, 4 сентября.

5 сентября китаянки сыграют с итальянками, 6 сентября состоятся матчи Италия — Швейцария и Китай — Турция, а в заключительной встрече групповой стадии швейцарки сыграют с турчанками. В группе В выступают сборные России, Бразилии, Камеруна и Польши.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, которые пройдут в субботу, 8 сентября. Турнир завершится 9 сентября.

Женщины. Международный турнир «Монтрё Мастерс». Монтрё, Швейцария Группа А. 1-й тур Китай — Швейцария — 3:0 (25:21, 25:14, 25:10).