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Китаянки разгромили сборную Швейцарии на старте «Монтрё Мастерс»
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Китаянки разгромили сборную Швейцарии на старте «Монтрё Мастерс» 

Чемпионат.com + ещё 1 29 минут назад
Женская сборная Китая в первом туре группового этапа международного турнира в Монтрё разгромила хозяек соревнований. В квартете А также выступают волейболистки из Италии и Турции, которые сыграют между собой сегодня, 4 сентября.
5 сентября китаянки сыграют с итальянками, 6 сентября состоятся матчи Италия — Швейцария и Китай — Турция, а в заключительной встрече групповой стадии швейцарки сыграют с турчанками. В группе В выступают сборные России, Бразилии, Камеруна и Польши.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, которые пройдут в субботу, 8 сентября. Турнир завершится 9 сентября.
Женщины. Международный турнир «Монтрё Мастерс». Монтрё, Швейцария Группа А. 1-й тур  Китай — Швейцария — 3:0 (25:21, 25:14, 25:10).
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