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Сборная Турции обыграла Италию в первом туре соревнований в Монтрё
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Сборная Турции обыграла Италию в первом туре соревнований в Монтрё 

Чемпионат.com + ещё 3 41 минуту назад
Женская сборная Турции в первом туре группового этапа международного турнира в Монтрё в трёх партиях переиграла соперниц из Италии. Ранее в рамках группы А китаянки разгромили сборную Швейцарии.
5 сентября итальянки сыграют с китаянками, 6-го состоятся матчи Италия — Швейцария и Китай — Турция, а в заключительной встрече групповой стадии турчанки сыграют со швейцарками. В группе В выступают сборные России, Бразилии, Камеруна и Польши.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, которые пройдут в субботу, 8 сентября. Турнир завершится 9 сентября.
Женщины. Международный турнир «Монтрё Мастерс». Монтрё, Швейцария
Группа А. 1-й тур  Италия — Турция — 0:3 (18:25, 24:26, 21:25).
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