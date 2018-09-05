Сборная Турции обыграла Италию в первом туре соревнований в Монтрё

Женская сборная Турции в первом туре группового этапа международного турнира в Монтрё в трёх партиях переиграла соперниц из Италии. Ранее в рамках группы А китаянки разгромили сборную Швейцарии.

5 сентября итальянки сыграют с китаянками, 6-го состоятся матчи Италия — Швейцария и Китай — Турция, а в заключительной встрече групповой стадии турчанки сыграют со швейцарками. В группе В выступают сборные России, Бразилии, Камеруна и Польши.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, которые пройдут в субботу, 8 сентября. Турнир завершится 9 сентября.

Женщины. Международный турнир «Монтрё Мастерс». Монтрё, Швейцария

Группа А. 1-й тур Италия — Турция — 0:3 (18:25, 24:26, 21:25).