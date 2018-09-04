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Женская сборная России стартует на турнире в Монтрё матчем с Бразилией
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Женская сборная России стартует на турнире в Монтрё матчем с Бразилией 

Чемпионат.com 1 час назад
С 4 по 9 сентября в Монтрё (Швейцария) пройдёт традиционный международный турнир «Монтрё Воллей Мастерс», в котором примет участие женская сборная России.
В стартовый день соревнований подопечные Вадима Панкова в рамках группы B сыграют с командой Бразилии. Соперниками россиянок также станут сборные Камеруна и Польши.
Расписание матчей 4 сентября 17:30. Китай — Швейцария. 19:45. Россия — Бразилия. 22:15. Италия — Турция. 5 сентября 17:30. Россия — Камерун. 19:45. Китай — Италия. 22:15. Бразилия — Польша. 6 сентября 17:30. Италия — Швейцария. 19:45. Китай — Турция. 22:15. Камерун — Польша. 7 сентября 17:30. Швейцария — Турция. 19:45. Россия — Польша. 22:15. Бразилия — Камерун. 8 сентября Полуфиналы и матчи турнира за пятое-восьмое места. 9 сентября Матч за третье место и финал.
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