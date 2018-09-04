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Сборная России тренируется в полном составе
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Сборная России тренируется в полном составе 

Чемпионат.com + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты сборной России в полном составе проводят во вторник, 4 сентября, на базе в Новогорске, тренировку в рамках подготовки к предстоящим матчам с командами Турции и Чехии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Подготовка к ближайшим встречам будет проходить до 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.
7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
Ранее в заявке сборной России на матчи с Турцией и Чехией произошло изменение: травмированного защитника «Спартака» Илью Кутепова заменил игрок «Рубина» Егор Сорокин.
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