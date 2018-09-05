РФС запустит серию match-day в дни игр сборной России

Российский футбольный союз запустит серию дополнительных развлечений в дни игр сборной России. Так называемые match-day будут проходить в дни игр основной и молодежной команд в городах, принимающих матчи. Серия получила название «Team Russia в городе!».

Первый match-day пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону, где Россия проведет товарищеский матч с Чехией. За два часа до матча вокруг «Ростов Арены» начнут работать разнообразные развлечения и розыгрыши. Такое же мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде, где молодежная сборная сыграет с Сербией.