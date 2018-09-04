Букмекеры оценили вероятность победы сборной России на Евро-2020 в 1,5%

Букмекеры оценивают вероятность победы сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020 г. в 1,5%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Алексей Ткачук.

«Российская компания «1xСтавка» оценивает шансы победы сборной России коэффициентом 67,0, это соответствует 1,5% вероятности. Такую же оценку получили еще шесть команд, среди них Польша, Швеция, Уэльс, Дания, Швейцария, Австрия. Фаворит — действующий чемпион мира — Франция, с коэффициентом 5,0. Не слишком отстают Германия, Испания и Бельгия — коэффициенты 6,0, 7,0 и 7,5 соответственно. Замыкает пятерку силачей Англия — 9,0. Вероятность триумфа остальных европейских сборных на турнире не превышает и 10%», — сказал А. Ткачук.

Он также добавил, что сейчас, пока состав участников не определен, отдавать кому-либо предпочтение рисковано — команда может не выйти в финальную часть.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 г. Три игры группового этапа турнира и матч четвертьфинала пройдут в Санкт-Петербурге.

Отборочный этап турнира пройдет с сентября по ноябрь 2018 г.