Нападающий сборной России назвал стартовый матч в Лиге Наций «тяжелым»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз считает, что стартовый матч в Лиге Наций против Турции будет тяжелым для команды, передает ТАСС

"Лига наций — важный турнир, нужно побеждать в каждой игре. Я соскучился по сборной, готов отдавать все необходимое. Играем против сборной Турции на выезде, будет тяжелый матч с тяжелым соперником. Но мы едем только за победой", — заявил форврад.

Матч состоится 7 сентября в Турции.

Также игрок отметил, что нападающий Артем Дзюба заслуженно стал капитаном команды.

"Дзюба — один из самых опытных футболистов в команде, он достоин этого", — заключил Полоз.

Ранее форвард «Рубина» сравнил себя с Дзюбой и Заболотным.