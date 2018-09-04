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Нападающий сборной России назвал стартовый матч в Лиге Наций «тяжелым»
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Нападающий сборной России назвал стартовый матч в Лиге Наций «тяжелым» 

Газета.Ru + ещё 8 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз считает, что стартовый матч в Лиге Наций против Турции будет тяжелым для команды, передает ТАСС.
"Лига наций — важный турнир, нужно побеждать в каждой игре. Я соскучился по сборной, готов отдавать все необходимое. Играем против сборной Турции на выезде, будет тяжелый матч с тяжелым соперником. Но мы едем только за победой", — заявил форврад.
Матч состоится 7 сентября в Турции.
Также игрок отметил, что нападающий Артем Дзюба заслуженно стал капитаном команды.
"Дзюба — один из самых опытных футболистов в команде, он достоин этого", — заключил Полоз.
Ранее форвард «Рубина» сравнил себя с Дзюбой и Заболотным.
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