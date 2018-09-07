Хавбек сборной России рассказал о непростых матчах в Турции

"Прекрасно знаю, что в Турции непросто играть приезжим командам. В этой стране выступает несколько моих знакомых из Германии, они рассказывали об этом.

Кроме того, у них очень техничная и сильная сборная. Нам и так будет непросто, а за счет атмосферы на выездом стадионе будет еще сложнее. Будем готовиться — надо быть уверенными, что мы способны выиграть этот матч", — поделился Рауш.

Матч состоится 7 августа в Турции и начнется в 21.45 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Рауш заявил, что сборная России могла выиграть чемпионат мира.