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Рауш: сборная России могла выиграть чемпионат мира
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Рауш: сборная России могла выиграть чемпионат мира 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш уверен, что национальная команда могла выиграть домашний чемпионат мира, сообщает газета «Известия».
"Какие были эмоции, когда сборная России выбыла из турнира в четвертьфинале? В конце того матча нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то все было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти — это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии", — заявил футболист.
Напомним, сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, уступив Хорватии в серии пенальти.
Ранее Рауш прокомментировал свое возвращение в национальную команду.
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