Защитник сборной России Рауш рад снова вернуться в национальную команду

Защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш , который пропустил чемпионат мира — 2018, прокомментировал свое возвращение в национальную команду, передает Sport24.

"Пропуск чемпионата мира? Очень рад, что я снова в команде. Сейчас у меня нет травмы, я здоров, очень рад этому.

Изменилась ли команда? Команда очень хорошо отыграла чемпионат мира. Надо двигаться дальше. А так — ничего не изменилось. Команда тренируется также усердно, как и раньше. Капитанство Артема? Дзюба заслужил быть капитаном.

Следил ли за немцами на чемпионате мира? Я следил за сборной России и прежде всего рад, что моя команда так выступила.

В отсутствии Жиркова конкуренция снизилась? Я много играл — либо я, либо Жирков выходил на поле. Моя задача — тренироваться и доказывать, что я заслуживаю выхода на поле", — поделился футболист.

Ранее форвард «Рубина» сравнил себя с Дзюбой и Заболотным.