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Защитник сборной России Рауш рад снова вернуться в национальную команду
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Защитник сборной России Рауш рад снова вернуться в национальную команду 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш, который пропустил чемпионат мира — 2018, прокомментировал свое возвращение в национальную команду, передает Sport24.
"Пропуск чемпионата мира? Очень рад, что я снова в команде. Сейчас у меня нет травмы, я здоров, очень рад этому.
Изменилась ли команда? Команда очень хорошо отыграла чемпионат мира. Надо двигаться дальше. А так — ничего не изменилось. Команда тренируется также усердно, как и раньше. Капитанство Артема? Дзюба заслужил быть капитаном.
Следил ли за немцами на чемпионате мира? Я следил за сборной России и прежде всего рад, что моя команда так выступила.
В отсутствии Жиркова конкуренция снизилась? Я много играл — либо я, либо Жирков выходил на поле. Моя задача — тренироваться и доказывать, что я заслуживаю выхода на поле", — поделился футболист.
Ранее форвард «Рубина» сравнил себя с Дзюбой и Заболотным.
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