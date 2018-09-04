Рауш: сборной России по футболу необходимо закрепить успех, достигнутый на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. / ТАСС /. Сборной России по футболу в ближайших матчах необходимо закрепить успех, достигнутый на домашнем чемпионате мира. Об этом журналистам заявил защитник национальной команды Константин Рауш

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущим финалистам — хорватам.

"Сборная очень хорошо отыграла на чемпионате мира, сейчас важно продолжать этот успех. Я рад вернуться в сборную. Знаю некоторых игроков из сборной Турции, но пока с ними не общался", — сказал Рауш.

Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.