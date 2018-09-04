Рауш: сборной России по футболу необходимо закрепить успех, достигнутый на ЧМ 

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборной России по футболу в ближайших матчах необходимо закрепить успех, достигнутый на домашнем чемпионате мира. Об этом журналистам заявил защитник национальной команды Константин Рауш.
Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущим финалистам — хорватам.
"Сборная очень хорошо отыграла на чемпионате мира, сейчас важно продолжать этот успех. Я рад вернуться в сборную. Знаю некоторых игроков из сборной Турции, но пока с ними не общался", — сказал Рауш.
Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.