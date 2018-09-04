Тренер сборной Казахстана призвал ее хорошо сыграть в матче с Грузией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов дал пресс-конференцию перед матчем со сборной Грузии. Смотрите на видео, о чем рассказал тренер

Главный тренер сборной Казахстана считает, что игроки могут одержать победу в стартовом матче против Грузии, если покажут тот футбол, который демонстрировали в трех последних товарищеских матчах в марте и июне этого года, сообщает Sputnik Казахстан. Казахстан тогда обыграл Венгрию и Азербайджан, а со сборной Болгарии счет матча с перевесом в один гол остался за соперниками казахстанцев. В то же время, по словам наставника казахстанской сборной, у Грузии сильные футболисты в составе сборной.