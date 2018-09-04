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Стоцкий: отношение к футболистам в России улучшилось благодаря чемпионату мира
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Стоцкий: отношение к футболистам в России улучшилось благодаря чемпионату мира 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Жители России стали лучше относиться к футболистам после успешного выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Об этом журналистам заявил полузащитник Дмитрий Стоцкий.
Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила будущим финалистам — хорватам.
"Я рад оказаться в сборной после чемпионата мира, тем более, что вся страна стала лучше относиться к футболистам. Стало меньше упреков в нашу сторону", — сказал Стоцкий.
Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.
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