Стоцкий: отношение к футболистам в России улучшилось благодаря чемпионату мира 

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Жители России стали лучше относиться к футболистам после успешного выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Об этом журналистам заявил полузащитник Дмитрий Стоцкий.
Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила будущим финалистам — хорватам.
"Я рад оказаться в сборной после чемпионата мира, тем более, что вся страна стала лучше относиться к футболистам. Стало меньше упреков в нашу сторону", — сказал Стоцкий.
Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.