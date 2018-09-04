Стоцкий: отношение к футболистам в России улучшилось благодаря чемпионату мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. / ТАСС /. Жители России стали лучше относиться к футболистам после успешного выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Об этом журналистам заявил полузащитник Дмитрий Стоцкий

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила будущим финалистам — хорватам.

"Я рад оказаться в сборной после чемпионата мира, тем более, что вся страна стала лучше относиться к футболистам. Стало меньше упреков в нашу сторону", — сказал Стоцкий.