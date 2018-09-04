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Дмитрий Стоцкий: Пока не обсуждал с Черчесовым свою роль на поле
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Дмитрий Стоцкий: Пока не обсуждал с Черчесовым свою роль на поле 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от пребывания на сборе в Новогорске с национальной командой.
«Рад оказаться в команде сейчас, после чемпионата мира страна стала лучше относиться к футболистам. Физически чувствую себя очень хорошо, пока с тренером (Черчесовым) не обсуждали мою роль на поле, сегодня я был как полузащитник. Мне без разницы, где играть, главное — играть», — цитирует Стоцкого «Р-Спорт».
Сборная России 7 сентября сыграет в рамках Лиги наций против команды Турции.
«Знаем, что у Турции есть хорошие исполнители, даже звезды, многие играют в Европе. В Трабзоне будет тяжело, нам тренер подскажет, как лучше сыграть», — отметил Стоцкий.
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