Дмитрий Стоцкий: Пока не обсуждал с Черчесовым свою роль на поле

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от пребывания на сборе в Новогорске с национальной командой.

«Рад оказаться в команде сейчас, после чемпионата мира страна стала лучше относиться к футболистам. Физически чувствую себя очень хорошо, пока с тренером (Черчесовым) не обсуждали мою роль на поле, сегодня я был как полузащитник. Мне без разницы, где играть, главное — играть», — цитирует Стоцкого «Р-Спорт».

Сборная России 7 сентября сыграет в рамках Лиги наций против команды Турции.

«Знаем, что у Турции есть хорошие исполнители, даже звезды, многие играют в Европе. В Трабзоне будет тяжело, нам тренер подскажет, как лучше сыграть», — отметил Стоцкий.