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Хачанов и Рублев сыграют за сборную России в матче Кубка Дэвиса
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Хачанов и Рублев сыграют за сборную России в матче Кубка Дэвиса 

Вести.Ru + ещё 9 4 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Сборная России по теннису проведет матч Кубка Дэвиса с командой Белоруссии. Встречи пройдут 14-15 сентября в «Лужниках». Стал известен состав российской сборной.
Сборные России и Белоруссии поспорят за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны. В случае победы наша сборная продолжит борьбу в следующем этапе плей-офф. Если россияне проиграют, то в 2019 году им придется играть во второй группе.
Руководить нашей командой будет Шамиль Тарпищев. В состав сборной России вошли Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Евгений Карловский.
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