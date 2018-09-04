Хачанов и Рублев сыграют за сборную России в матче Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису проведет матч Кубка Дэвиса с командой Белоруссии. Встречи пройдут 14-15 сентября в «Лужниках». Стал известен состав российской сборной.

Сборные России и Белоруссии поспорят за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны. В случае победы наша сборная продолжит борьбу в следующем этапе плей-офф. Если россияне проиграют, то в 2019 году им придется играть во второй группе.