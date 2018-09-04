Ещё
Погба не будет капитаном сборной Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погба не будет капитаном сборной Франции 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что Поль Погба не будет капитаном «трёхцветных» в ближайших матчах Лиги наций против сборных Германии и Голландии.
"Несмотря на потрясающее выступление Поля [Погба] на чемпионате мира, я не намерен нарушать установленный порядок", — цитирует Дешама SkySports.
Напомним, что капитан сборной Франции Уго Льорис пропустит ближайшие матчи из-за травмы. Вице-капитаном французом назначен Блез Матуиди.
В двух первых турах АПЛ нового сезона Погба выводил "Манчестер Юнайтед" в качестве капитана.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Стоцкий: "Чувствуется, что отношение к сборной России улучшилось" Рауш: "Дзюба просто заслужил капитанскую повязку" Сборная России проводит тренировку в полном составе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ5
Без клюшек. Горячие хоккеистки России10
Устюгов сделал заявление о допинге
Умер известный хоккеист Павел Лазарев10
Отказала России56
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение