Погба не будет капитаном сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что Поль Погба не будет капитаном «трёхцветных» в ближайших матчах Лиги наций против сборных Германии и Голландии.

"Несмотря на потрясающее выступление Поля [Погба] на чемпионате мира, я не намерен нарушать установленный порядок", — цитирует Дешама SkySports.

Напомним, что капитан сборной Франции Уго Льорис пропустит ближайшие матчи из-за травмы. Вице-капитаном французом назначен Блез Матуиди.