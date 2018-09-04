Погба не будет капитаном сборной Франции 

Наставник сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что Поль Погба не будет капитаном «трёхцветных» в ближайших матчах Лиги наций против сборных Германии и Голландии.
"Несмотря на потрясающее выступление Поля [Погба] на чемпионате мира, я не намерен нарушать установленный порядок", — цитирует Дешама SkySports.
Напомним, что капитан сборной Франции Уго Льорис пропустит ближайшие матчи из-за травмы. Вице-капитаном французом назначен Блез Матуиди.
В двух первых турах АПЛ нового сезона Погба выводил "Манчестер Юнайтед" в качестве капитана.