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Дзюба и Кудряшов не смогут сыграть против Чехии
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Дзюба и Кудряшов не смогут сыграть против Чехии 

RT на русском + ещё 51 6 часов назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной России Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов не смогут помочь национальной команде в матче против Чехии, который состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе российской сборной Игоря Владимирова.
По его словам, участие Дзюбы и Кудряшова в игре с Чехией исключено.
До этого появилась информация, что оба должны вылететь в Москву для прохождения дополнительного обследования и начала лечения от полученных травм в матче Лиги наций против Турции.
Ранее стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией.
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