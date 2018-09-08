Дзюба и Кудряшов не смогут сыграть против Чехии 

Футболисты сборной России Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов не смогут помочь национальной команде в матче против Чехии, который состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе российской сборной Игоря Владимирова.
По его словам, участие Дзюбы и Кудряшова в игре с Чехией исключено.
До этого появилась информация, что оба должны вылететь в Москву для прохождения дополнительного обследования и начала лечения от полученных травм в матче Лиги наций против Турции.
Ранее стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией.