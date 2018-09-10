Газзаев призвал не впадать в эйфорию из за победы сборной России над Турцией в матче Лиги наций

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказал мнение о победе национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.

«Всё как всегда: есть позитивные моменты, видно, над чем ещё надо работать. Радует, что достигнут положительный результат. Выиграли, имели преимущество в голевых моментах», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».

Он отметил, что ему понравился настрой и самоотдача игроков в матче с Турцией.

«Хотя, конечно, что-то ещё надо улучшать. Например, игру в обороне. Средняя линия способна действовать более разнообразно. Поэтому в эйфорию впадать нам точно не надо — ведь у Турции был достаточно молодой состав», — добавил специалист.

Матч Турция — Россия завершился победой подопечных Черчесова со счётом 2:1. Следующим соперником российской команды в Лиге наций станет Швеция. Игра состоится 11 октября.

Ранее Станислав Черчесов высказал мнение, что сборная России должна проводить матчи не только в Москве.