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Александр Мостовой: К Черчесову у меня нет вопросов по составу сборной
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Александр Мостовой: К Черчесову у меня нет вопросов по составу сборной 

Советский спорт 53 минуты назад
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой — о составе сборной России на матчи Лиги наций с командами Турции и Чехии.
— К Черчесову у меня нет вопросов по составу, — приводит слова Мостового «Матч ТВ». — В последние два года в команде была большая ротация состава. Если он этих футболистов вызвал, значит так нужно.
Гилерме в команде? Лично я всегда был против того, чтобы натурализованные футболисты играли за сборную России.
Невызов Смолова? Федору сначала нужно адаптироваться в «Локомотиве» и еще вроде травма небольшая у него. Миранчуки? Пока они играют очень плохо, даже можно сказать, что «Локомотив» играет лучше их обоих.
Лига наций. Как завершится матч Турция — Россия?
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