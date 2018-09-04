Александр Мостовой: К Черчесову у меня нет вопросов по составу сборной

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой — о составе сборной России на матчи Лиги наций с командами Турции и Чехии.

— К Черчесову у меня нет вопросов по составу, — приводит слова Мостового «Матч ТВ». — В последние два года в команде была большая ротация состава. Если он этих футболистов вызвал, значит так нужно.

Гилерме в команде? Лично я всегда был против того, чтобы натурализованные футболисты играли за сборную России.

Невызов Смолова? Федору сначала нужно адаптироваться в «Локомотиве» и еще вроде травма небольшая у него. Миранчуки? Пока они играют очень плохо, даже можно сказать, что «Локомотив» играет лучше их обоих.

Лига наций. Как завершится матч Турция — Россия?