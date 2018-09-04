Ещё
Из-за конфликта в сборную Дании вызваны мини-футболисты и игроки низших лиг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за конфликта в сборную Дании вызваны мини-футболисты и игроки низших лиг 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Лидеры датского футбола вступили в конфликт с чиновниками, вынудив сборную искать игроков в низших лигах.
Подготовка сборной Дании к важному матчу с Уэльсом оказалась сорвана из-за скандала вокруг использования имиджевых прав на игроков.
Лучшие футболисты сборной Дании, включая Кристиана Эриксена и Каспера Шмейхеля, проигравшие Хорватии по пенальти в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, отказались принимать новые условия соглашения с Датской футбольной ассоциацией (DBU).
Ассоциация датских футболистов потребовала, чтобы спонсорские контракты сосредотачивались на команде, а не на отдельных игроках. DBU же хочет, чтобы условия в соглашении были более гибкими в плане использования игроков в коммерческих целях.
Чтобы избежать дисквалификации от УЕФА, сборная Дании набрала состав из 23 футболистов, куда в том числе вошли игроки из низших дивизионов и мини-футболисты. Ближайшая игра команды — товарищеский матч со Словакией в Братиславе в среду. Следующая — встреча с Уэльсом в Орхусе в рамках Лиги Наций в воскресенье.
Меньше года назад женская сборная Дании бойкотировала отборочный матч чемпионата мира со Швецией из-за условий трудового соглашения. DBU была оштрафована на 18 тысяч фунтов стерлингов, а сборной Дании присудили поражение 0:3. УЕФА предупредила Данию об исключении ее из всех своих турниров, если ситуация с отменой матча повторится в следующие четыре года.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Погба не будет капитаном сборной Франции Дзюба: "С Кокориным сборная России вышла бы в полуфинал ЧМ-2018" Сборная России проводит тренировку в полном составе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова оправдалась за позор на US Open11
Без клюшек. Горячие хоккеистки России15
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ16
Устюгов сделал заявление о допинге2
Моуринью согласился сесть в тюрьму
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение