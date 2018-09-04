Из-за конфликта в сборную Дании вызваны мини-футболисты и игроки низших лиг

Лидеры датского футбола вступили в конфликт с чиновниками, вынудив сборную искать игроков в низших лигах.

Подготовка сборной Дании к важному матчу с Уэльсом оказалась сорвана из-за скандала вокруг использования имиджевых прав на игроков.

Лучшие футболисты сборной Дании, включая Кристиана Эриксена Каспера Шмейхеля , проигравшие Хорватии по пенальти в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, отказались принимать новые условия соглашения с Датской футбольной ассоциацией (DBU).

Ассоциация датских футболистов потребовала, чтобы спонсорские контракты сосредотачивались на команде, а не на отдельных игроках. DBU же хочет, чтобы условия в соглашении были более гибкими в плане использования игроков в коммерческих целях.

Чтобы избежать дисквалификации от УЕФА , сборная Дании набрала состав из 23 футболистов, куда в том числе вошли игроки из низших дивизионов и мини-футболисты. Ближайшая игра команды — товарищеский матч со Словакией в Братиславе в среду. Следующая — встреча с Уэльсом в Орхусе в рамках Лиги Наций в воскресенье.

Меньше года назад женская сборная Дании бойкотировала отборочный матч чемпионата мира со Швецией из-за условий трудового соглашения. DBU была оштрафована на 18 тысяч фунтов стерлингов, а сборной Дании присудили поражение 0:3. УЕФА предупредила Данию об исключении ее из всех своих турниров, если ситуация с отменой матча повторится в следующие четыре года.