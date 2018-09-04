Еще два игрока ФК «Ростов» уедут играть за свою национальную сборную

Число игроков ФК Ростов, играющих за свои национальные сборные, пополнилось — защитник Деннис Хаджикадунич и полузащитник Антон Салетрос вызваны в молодёжную сборную Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

Известно, что 2 игрока «Ростова» примут участие в матчах квалификационного раунда чемпионата Европы 2019. Молодежная сборная Швеции сыграет с Венгрией (7 сентября) и Турцией (11 сентября). Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», до этого момента было известно о девяти игроках ростовского клуба, выступающих за национальные сборные. Наиболее внушительна оказалась исландская часть команды, все четверо футболистов «Ростова» из страны гейзеров были вызваны играть за национальную сборную.