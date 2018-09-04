Еще два игрока ФК «Ростов» уедут играть за свою национальную сборную 

Число игроков ФК Ростов, играющих за свои национальные сборные, пополнилось — защитник Деннис Хаджикадунич и полузащитник Антон Салетрос вызваны в молодёжную сборную Швеции.
Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.
Известно, что 2 игрока «Ростова» примут участие в матчах квалификационного раунда чемпионата Европы 2019. Молодежная сборная Швеции сыграет с Венгрией (7 сентября) и Турцией (11 сентября). Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», до этого момента было известно о девяти игроках ростовского клуба, выступающих за национальные сборные. Наиболее внушительна оказалась исландская часть команды, все четверо футболистов «Ростова» из страны гейзеров были вызваны играть за национальную сборную.
Нападающий Алексей Ионов будет защищать честь нашей страны в ближайших матчах сборной России с Турцией и Чехией.