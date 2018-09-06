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Чехия — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Чехия — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 

Чемпионат.com + ещё 3 45 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
В четверг, 6 сентября, на стадионе «Мирослава Валенты» в Угерске-Градисте состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Чехии и Украины. Команды представляют первую группу Лиги В. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сборные этих стран встречались друг с другом дважды. В 2011 году чешская команда в контрольном матче одержала победу со счётом 4:0, а через год команды разошлись миром в товарищеской игре — 0:0.
Соперником команд по группе в Лиги наций является сборная Словакии.
На чемпионате мира — 2018, который проходил в России этим летом, сборные Чехии и Украины участия не принимали, не сумев пробиться в финальную часть турнира через отборочный раунд.
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