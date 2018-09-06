Чехия — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

В четверг, 6 сентября, на стадионе «Мирослава Валенты» в Угерске-Градисте состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Чехии и Украины. Команды представляют первую группу Лиги В. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборные этих стран встречались друг с другом дважды. В 2011 году чешская команда в контрольном матче одержала победу со счётом 4:0, а через год команды разошлись миром в товарищеской игре — 0:0.

Соперником команд по группе в Лиги наций является сборная Словакии.

На чемпионате мира — 2018, который проходил в России этим летом, сборные Чехии и Украины участия не принимали, не сумев пробиться в финальную часть турнира через отборочный раунд.