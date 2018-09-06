Гол Зинченко на 93-й минуте помог сборной Украины обыграть Чехию в Лиге наций

Сборная Чехии проиграла команде Украины в матче стартового тура Лиги наций. Встреча состоялась в Угерске-Градисте (Чехия) на стадионе Мирослава Валенты и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

16 октября сборные Украины и Чехии сыграют друг с другом в Харькове на стадионе «Металлист». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Напомним, что национальная команда Армении одержала победу в стартовом туре Лиги наций, обыграв на своём поле Лихтенштейн со счётом 2:1.