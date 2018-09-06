Ещё
Гол Зинченко на 93-й минуте помог сборной Украины обыграть Чехию в Лиге наций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Зинченко на 93-й минуте помог сборной Украины обыграть Чехию в Лиге наций 

Чемпионат.com + ещё 16 11 минут назад
Фото: RT на русском
Сборная Чехии проиграла команде Украины в матче стартового тура Лиги наций. Встреча состоялась в Угерске-Градисте (Чехия) на стадионе Мирослава Валенты и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал чешский нападающий Патрик Шик, отличившийся на 4-й минуте. Украинцы сравняли счёт в компенсированное время первого тайма благодаря голу полузащитника Евгения Коноплянки, результативную передачу отдал хавбек Марлос. Победу сборной Украине принёс защитник Александр Зинченко на 93-й минуте.
16 октября сборные Украины и Чехии сыграют друг с другом в Харькове на стадионе «Металлист». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Напомним, что национальная команда Армении одержала победу в стартовом туре Лиги наций, обыграв на своём поле Лихтенштейн со счётом 2:1.
Чемпионат.com: последние новости
Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию Орлов: такие игроки, как Полоз, даже не знают, что такое игра в одно касание Пляжный футбол. Россия разгромила Украину в Суперфинале — 6:0. Все голы матча
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орсер впервые откровенно рассказал о работе с Медведевой8
Ученица Тутберидзе превзошла всех19
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток36
Рекорд ученицы Тутберидзе не смутил Тарасову2
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение