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Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией
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Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией 

Чемпионат.com 8 минут назад
Женская сборная России одержала победу над командой Испании со счётом 13:9 в первом туре группового этапа Кубка мира по водному поло, стартовавшего сегодня, 4 сентября, в Сургуте. В другой встрече этого квартета австралийки были сильнее китаянок, а в группе В в лидеры вышли сборные США и Канады, разгромившие соперниц из Новой Зеландии и ЮАР соответственно.
5 сентября подопечные Александра Гайдукова сыграют с австралийками, а 6 сентября встретятся с ватерполистками из Китая. Четвертьфиналы запланированы на 7 сентября, 8 сентября определятся финалисты, а 9 сентября станут известны обладательницы титула.
Водное поло. Женщины. Кубок мира. Сургут, Россия Группа А. 1-й тур Испания — Россия — 9:13 (2:4, 3:2, 4:2, 0:5).
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