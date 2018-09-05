Россиянки победили Австралию на Кубке мира по водному поло в Сургуте

Женская сборная России во втором туре группового этапа Кубка мира по водному поло в Сургуте победила команду Австралии со счётом 14:8. В другой встрече этого квартета испанки взяли верх над китаянками, а в группе В сборные США и Канады одержали по второй победе, обыграв соперниц из ЮАР и Новой Зеландии соответственно.

Россиянки одержали вторую победу кряду после успеха в матче с командой Испании в стартовой встрече.