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Россиянки победили Австралию на Кубке мира по водному поло в Сургуте
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Россиянки победили Австралию на Кубке мира по водному поло в Сургуте 

Чемпионат.com + ещё 4 31 минуту назад
Фото: АиФ Югра
Женская сборная России во втором туре группового этапа Кубка мира по водному поло в Сургуте победила команду Австралии со счётом 14:8. В другой встрече этого квартета испанки взяли верх над китаянками, а в группе В сборные США и Канады одержали по второй победе, обыграв соперниц из ЮАР и Новой Зеландии соответственно.
Россиянки одержали вторую победу кряду после успеха в матче с командой Испании в стартовой встрече.
6 сентября подопечные Александра Гайдукова сыграют с ватерполистками из Китая. Четвертьфиналы запланированы на 7 сентября, 8 сентября определятся финалисты, а 9 сентября станут известны обладательницы титула. Водное поло. Женщины. Кубок мира. Сургут, Россия Группа А. 2-й тур Австралия — Россия — 8:14 (2:0, 3:7, 0:5, 3:2).
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