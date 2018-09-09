Российские ватерполистки выиграли серебро Кубка мира в Сургуте

Победой сборной США завершился в Сургуте Кубок мира по водному поло среди женских команд. В финале американские ватерполистки одержали победу над командой России со счётом 8:5 (2:1, 3:1, 2:1, 1:2). В составе сборной России дважды отличилась Ольга Горбунова , по мячу забили Мария Берснева, Татьяна Зубкова и Евгения Иванова

В матче за бронзу австралийки одолели испанок — 9:8.

Напомним, что групповом этапе Кубка мира российские ватерполистки одержали три победы, последовательно обыграв испанок (13:9), австралиек (14:8) и команду Китая (19:11). В четвертьфинале россиянки разгромили ЮАР (26:0), а в полуфинале выиграли у Австралии (5:3). Сборная США в группе разгромила Новую Зеландию (18:2), ЮАР (26:1) и Канаду (17:3). В четвертьфинале американки обыграли китаянок (15:5), а в полуфинале испанок (11:5).

Водное поло. Женщины. Кубок мира. Сургут, Россия Финал

Россия — США — 5:8.

За третье место

Австралия — Испания — 9:8.