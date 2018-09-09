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Российские ватерполистки выиграли серебро Кубка мира в Сургуте
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Российские ватерполистки выиграли серебро Кубка мира в Сургуте 

Чемпионат.com + ещё 33 40 минут назад
Фото: ТАСС
Победой сборной США завершился в Сургуте Кубок мира по водному поло среди женских команд. В финале американские ватерполистки одержали победу над командой России со счётом 8:5 (2:1, 3:1, 2:1, 1:2). В составе сборной России дважды отличилась Ольга Горбунова, по мячу забили Мария Берснева, Татьяна Зубкова и Евгения Иванова.
В матче за бронзу австралийки одолели испанок — 9:8.
Напомним, что групповом этапе Кубка мира российские ватерполистки одержали три победы, последовательно обыграв испанок (13:9), австралиек (14:8) и команду Китая (19:11). В четвертьфинале россиянки разгромили ЮАР (26:0), а в полуфинале выиграли у Австралии (5:3). Сборная США в группе разгромила Новую Зеландию (18:2), ЮАР (26:1) и Канаду (17:3). В четвертьфинале американки обыграли китаянок (15:5), а в полуфинале испанок (11:5).
Водное поло. Женщины. Кубок мира. Сургут, Россия Финал
Россия — США — 5:8.
За третье место
Австралия — Испания — 9:8.
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