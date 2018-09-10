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Волгоградки в составе сборной по водному поло победили на Кубке мира
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Волгоградки в составе сборной по водному поло победили на Кубке мира 

АиФ Волгоград + ещё 37 10 сентября 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Сургуте состоялся международный турнир по водному поло — Кубок мира-2018. Сборная России заняла на соревнованиях второе место.
По данным областного комитета спорта, наши девушки проиграли американским спортсменкам. Игра завершилась со счетом 5:8. К слову, сборная США является олимпийскими чемпионами Игр-2012 и -2016. Отметим, в финале этого турнира российские спортсменки не играли с 1997 года и вот, спустя 21 год, повторили свое достижение. Под руководством тренера волгоградского "Спартака" Александра Гайдукова, возглавившего команду в 2015 году, россиянки уже шесть раз завоевывали призовые места на крупнейших международных форумах. Добавим также, в настоящее время спортсменки готовятся в своих клубах к новому чемпионату страны.
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