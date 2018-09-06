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Женская сборная России по водному поло победила Китай на Кубке мира в Сургуте
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Женская сборная России по водному поло победила Китай на Кубке мира в Сургуте 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: RT на русском
Женская сборная России в третьем туре группового этапа Кубка мира по водному поло в Сургуте победила команду Китая со счётом 19:11. В другой встрече этого квартета испанки сыграли вничью с австралийками. Таким образом, подопечные Александра Гайдукова заняли первое место в группе и в четвертьфинале сыграют со слабейшей командой квартета В, которой оказалась сборная ЮАР.
В других четвертьфиналах состоятся встречи США — Китай, Испания — Новая Зеландия и Канада — Австралия.
Четвертьфиналы запланированы на 7 сентября, 8 сентября определятся финалисты, а 9 сентября станут известны обладательницы титула. Водное поло. Женщины. Кубок мира. Сургут, Россия Группа А. 3-й тур Китай — Россия — 11:19 (3:5, 3:5, 2:6, 3:3).
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