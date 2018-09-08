Испания вырвала победу у Португалии и вышла в финал Евролиги по пляжному футболу

Во втором матче группы 1 Суперфинала Евролиги-2018 по пляжному футболу сборная Испании одержала волевую победу над командой Португалии со счётом 4:3.

Решающий гол в составе испанской команды записал в свой актив Льоренц Гомес, оформивший дубль. До третьего периода португальцы вели в счёте, но в заключительной трети пропустили два гола и потерпени поражение.

Таким образом, сборная Испании впервые с 2014 года сыграет в финале Евролиги — её соперником станет Италия. Португальцы разыграют бронзовые медали с командой России.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Альгеро, Италия Группа 1. Третий тур Испания — Португалия — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)