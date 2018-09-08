Пляжный футбол. Россия победила Беларусь в Суперфинале Евролиги. Все голы матча

Сборная России по пляжному футболу победила команду Беларуси со счётом 2:1. Суперфинала Евролиги-2018, который проходит в Альгеро (Италия).

Сборная России набрала 6 очков по итогам трёх матчей и гарантировала себе как минимум второе место в группе. В этом случае подопечным Михаила Лихачёва предстоит сыграть в матче за третье место с проигравшими в матче Испания — Португалия. Но если в оставшемся матче группы 2 итальянцы проиграют украинцам, то сборная России выйдет в финал, где встретится с победителем матча Испания — Португалия.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Альгеро, Италия Группа 2. Третий тур Россия — Беларусь — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Все голы и опасные моменты матча Россия — Беларусь можно посмотреть здесь.