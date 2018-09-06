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Россия — Украина, пляжный футбол: Суперфинал — прямая трансляция
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Россия — Украина, пляжный футбол: Суперфинал — прямая трансляция 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России по пляжному футболу в Суперфинале Евролиги играет с Украиной. Да, там их не разводят. Ведём прямую трансляцию матча из Италии
15:30. В прошлом году эти команды так же играли в Суперфинале. Не играли — жгли. Россия открыла счёт, потом за 45 секунд до окончания матча уступала — 2:3, но дальше забил Артур Папоротный, а через 25 секунд… ещё раз забил Артур Папоротный и принёс команде победу — 4:3. Смотрите, как это было.
15:20. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. В Италии, на острове Сардиния, начинается Суперфинал Евролиги — 2018 по пляжному футболу. Каждый матч группового этапа — решающий, ведь только победитель выйдет в финал турнира. Сборная России стартовый матч проводит против команды Украины. Добавить тут нечего — это будет сумасшедшая рубка. Игра начнётся в 15:30 по московскому времени, «Чемпионат» начинает прямую текстовую трансляцию из Альгеро. Оставайтесь с нами!
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