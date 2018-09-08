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Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на Европейские игры-2019
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Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на Европейские игры-2019 

Чемпионат.com + ещё 29 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная России по пляжному футболу завоевала путёвку на Европейские игры-2019 в Минске. По итогам второго тура группового этапа Суперфинала Еврольги в Альгеро россияне, несмотря на поражение от Италии в овертайме, обеспечили себе как минимум третье место в квартете 2. Также на Европейские игры квалифицировались сборные Португалии, Италии и Испании.
Право сыграть в Минске получат шесть лучших команд Суперфинала Евролиги-2018, не считая сборную Беларуси, которая примет участие в турнире на правах хозяина. Восьмым участником Европейских игр станет победитель Промофинала Евролиги.
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Сборная России является победителем первого розыгрыша соревнований, состоявшегося в Баку в 2015 году.
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