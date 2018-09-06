Сборная России разгромила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Юрий Крашенинников и Сборная России по пляжному футболу в первом туре группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу в Альгеро разгромила команду Украины со счётом 6:0. Подопечные Михаила Лихачёва по три раза отличились в первом и третьем периодах. Хет-трик в активе Фёдора Земскова, ещё по разу забили Алексей Макаров Артур Папоротный , для которого этот матч был 100-м в составе сборной России.

Завтра, 7 сентября, россияне сыграют с итальянцами, а завершат групповой этап матчем с белорусами. Победители групп сыграют в финале 9 сентября, а вторые команды из каждого квартета поспорят за бронзу.

Пляжный футбол. Мужчины. Евролига. Суперфинал. Альгеро, Италия Группа 2. Первый тур Россия — Украина — 6:0 (3:0, 0:0, 3:0) голы: Макаров, 4 (1:0), Земсков, 4 (2:0), Земсков, 10 (3:0), Крашенинников, 28 (4:0), Земсков, 29 (5:0), Папоротный, 36 (6:0).