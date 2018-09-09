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Сборная Украины по пляжному футболу стала последним участником Европейских игр
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Сборная Украины по пляжному футболу стала последним участником Европейских игр 

Чемпионат.com + ещё 41 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная Украины стала последним участником турнира по пляжному футболу в рамках вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 20 июня 2019 года. Восьмая путёвка на Игры разыгрывалась в матче за седьмое место по итогам Суперфинала Евролиги-2018 по пляжному футболу в Альгеро, в котором украинцы победили сборную Азербайджана со счётом 5:1.
Ранее право выступить на Европейских играх завоевали сборные России, Италии, Испании, Швейцарии, Португалии и Румынии. Кроме того, на правах хозяев в Минске сыграют и белорусы.
Напомним, что сборная России в матче за третье место в Суперфинале Евролиги сыграет с португальцами, а в финале встретятся сборные Испании и Италии. Решающие матчи состоятся сегодня, 9 сентября.
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