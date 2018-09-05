Российские ватерполистки обыграли австралиек и вышли на первое место в группе Кубка мира

ТАСС, 5 сентября. Женская сборная России одержала победу над командой Австралии со счетом 14:8 во втором туре группового этапа Кубка мира по водному поло, который проходит в Сургуте.

В другом матче группы А испанки обыграли китаянок со счетом 13:7. Россиянки одержали две победы в двух матчах на турнире и вышли на первое место в группе А. В активе команды четыре очка. В заключительном матче группы А 6 сентября сборная России сыграет с командой Китая.

В группе В сборная США разгромила команду ЮАР со счетом 26:1, а канадки победили новозеландских ватерполисток со счетом 11:4. Обе команды одержали по две победы и набрали по четыре очка. Американки занимают первое место в группе, опережая канадок за сет разницы мячей.

В 2014 году Кубок мира прошел в Ханты-Мансийске. Победу одержали американки, россиянки стали шестыми. Сборная России ни разу не выигрывала Кубок мира, но дважды попадала на пьедестал почета. В 1997 году россиянки стали вторыми, а в 2006-м — третьими.

Кубок мира по водному поло среди женщин проходит в 17-й раз. С 2002 года турнир проводится раз в четыре года. Соревнования в Сургуте завершатся 8 сентября.