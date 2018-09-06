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Российские ватерполистки обыграли китаянок и с первого места вышли в 1/4 финала Кубка мира
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Российские ватерполистки обыграли китаянок и с первого места вышли в 1/4 финала Кубка мира 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 сентября. Женская сборная России одержала победу над командой Китая со счетом 19:11 в заключительном туре группового этапа Кубка мира по водному поло, который проходит в Сургуте.
В другом матче группы А испанки и австралийки сыграли вничью со счетом 8:8. Россиянки победили во всех трех матчах группового этапа и заняли первое место, в активе команды шесть очков. Второе место заняли испанки (3 очка), опередившие австралиек (3 очка) по разнице мячей, четвертыми стали китаянки (0 очков).
В группе В сборная Новой Зеландии обыграла команду ЮАР (10:4), а американки разгромили канадок (17:3). Сборная США заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав шесть очков. Канадки стали вторыми (4), новозеландки — третьими (2), южноафриканки — четвертыми (0).
В четвертьфинале сборная России сыграет с командой ЮАР. Американки встретятся с китаянками, испанки с новозеландками, а канадки с австралийками. Матчи 1/4 финала пройдут в пятницу.
Кубок мира по водному поло среди женщин проходит в 17-й раз. С 2002 года турнир проводится раз в четыре года. Соревнования в Сургуте завершатся 8 сентября.
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