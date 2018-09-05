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Российские ватерполистки одержали вторую победу на Кубке мира
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Российские ватерполистки одержали вторую победу на Кубке мира 

Вести.Ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Сургуте продолжается Кубок мира по водному поло среди женщин. Сборная России в рамках второго тура группового этапа одержала вторую победу подряд. В среду россиянки обыграли одного из конкурентов — команду Австралии.
Российские ватерполистки победили своих соперниц со счетом 14:8 и теперь стали единоличными лидерами группы «А». В активе российской сборной 4 очка. В заключительном поединке группового этапа сборная России сыграет с замыкающей турнирную таблицу сборной Китая, которая имеет в своем пассиве 0 очков и два поражения.
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