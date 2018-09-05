Российские ватерполистки одержали вторую победу на Кубке мира

В Сургуте продолжается Кубок мира по водному поло среди женщин. Сборная России в рамках второго тура группового этапа одержала вторую победу подряд. В среду россиянки обыграли одного из конкурентов — команду Австралии.

Российские ватерполистки победили своих соперниц со счетом 14:8 и теперь стали единоличными лидерами группы «А». В активе российской сборной 4 очка. В заключительном поединке группового этапа сборная России сыграет с замыкающей турнирную таблицу сборной Китая, которая имеет в своем пассиве 0 очков и два поражения.