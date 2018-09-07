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Российские ватерполистки разгромили команду ЮАР и вышли в 1/2 финала Кубка мира
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Российские ватерполистки разгромили команду ЮАР и вышли в 1/2 финала Кубка мира 

ТАСС + ещё 15 22 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 сентября. Женская сборная России одержала победу над командой ЮАР со счетом 26:0 в четвертьфинале Кубка мира по водному поло, который проходит в Сургуте.
Ранее в других матчах 1/4 финала сборная Испании обыграла команду Новой Зеландии со счетом 17:3, сборная Австралии выиграла у команды Канады (9:6), сборная США одержала победу над командой Китая (15:5).
В полуфинале российские спортсменки сыграют с испанками, сборная США встретится с командой Австралии. Матчи стадии 1/2 финала пройдут 8 сентября.
Кубок мира по водному поло среди женщин проходит в 17-й раз. С 2002 года турнир проводится раз в четыре года. Соревнования в Сургуте завершатся 9 сентября.
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