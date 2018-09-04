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Российские ватерполистки с победы стартовали на Кубке мира
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Российские ватерполистки с победы стартовали на Кубке мира 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Женская сборная России по водному поло успешно стартовала на Кубке мира, который стартовал в Сургуте. В матче первого тура группового этапа россиянки обыграли сборную Испании. Итоговый счет 13:9 в пользу российской команды.
Этот успех позволил сборной России с двумя очками обосноваться на первом месте в группе «А». Однако равное количество баллов с россиянками также имеют австралийские ватерполистки, которые в своем поединке первого тура оказались сильнее сборной Китая — 11:8. Россия имеет преимущество перед австралийками за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
В следующем поединке сборная России встретится как раз с Австралией. Игра лидеров группы состоится пятого сентября.
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