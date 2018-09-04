Российские ватерполистки с победы стартовали на Кубке мира

Женская сборная России по водному поло успешно стартовала на Кубке мира, который стартовал в Сургуте. В матче первого тура группового этапа россиянки обыграли сборную Испании. Итоговый счет 13:9 в пользу российской команды.

Этот успех позволил сборной России с двумя очками обосноваться на первом месте в группе «А». Однако равное количество баллов с россиянками также имеют австралийские ватерполистки, которые в своем поединке первого тура оказались сильнее сборной Китая — 11:8. Россия имеет преимущество перед австралийками за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В следующем поединке сборная России встретится как раз с Австралией. Игра лидеров группы состоится пятого сентября.