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Женская сборная России по водному поло с победы над испанками стартовала на Кубке мира
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Женская сборная России по водному поло с победы над испанками стартовала на Кубке мира 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 4 сентября. Женская сборная России одержала победу над командой Испании со счетом 13:9 в первом туре группового этапа Кубка мира по водному поло, который стартовал в Сургуте.
В другом матче группы А австралийки со счетом 11:8 обыграли китаянок. Россиянки с двумя очками занимают первое место в группе и опережают австралиек за счет разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем матче 5 сентября сборная России сыграет с командой Австралии.
В группе В сборная США разгромила команду Новой Зеландии со счетом 18:2, а канадки победили южноафриканских ватерполисток — 18:3. Таким образом, американки возглавили групп В за счет разницы мячей.
В 2014 году Кубок мира прошел в Ханты-Мансийске. Победу одержали американки, россиянки стали шестыми. Сборная России ни разу не выигрывала Кубок мира, но дважды попадала на подиум. В 1997 году россиянки стали вторыми, а в 2006-м — третьими.
Кубок мира по водному поло среди женщин проходит в 17-й раз. С 2002 года турнир проводится раз в четыре года. Соревнования в Сургуте завершатся 8 сентября.
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