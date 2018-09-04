Бывший игрок «Реала» Сальгадо вошёл в тренерский штаб сборной Египта

Бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Мичель Сальгадо получил работу в национальной команде Египта, сообщает пресс-служба сборной.

Бывший испанский игрок вошёл в тренерский штаб нового наставника сборной Египта Хавьера Агирре . Напомним, мексиканец возглавил команду после чемпионата мира—2018 и сменил на данном посту Эктора Купера. Ещё одним ассистентом Агирре станет бывший защитник египетской сборной Хани Рамзи.

Сальгадо выступал в составе мадридского «Реала» с 1999 по 2009 год. Испанец завершил игровую карьеру в 2012 году.