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Бывший игрок «Реала» Сальгадо вошёл в тренерский штаб сборной Египта
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Бывший игрок «Реала» Сальгадо вошёл в тренерский штаб сборной Египта 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Мичель Сальгадо получил работу в национальной команде Египта, сообщает пресс-служба сборной.
Бывший испанский игрок вошёл в тренерский штаб нового наставника сборной Египта Хавьера Агирре. Напомним, мексиканец возглавил команду после чемпионата мира—2018 и сменил на данном посту Эктора Купера. Ещё одним ассистентом Агирре станет бывший защитник египетской сборной Хани Рамзи.
Сальгадо выступал в составе мадридского «Реала» с 1999 по 2009 год. Испанец завершил игровую карьеру в 2012 году.
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